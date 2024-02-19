إستمرار التصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، و محاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

استمرت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، في جهودها لوقف كافة أشكال التعديات ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بإزالة شده خشبية معدة لإقامة أعمدة دور رابع علوى بدون ترخيص، بأحد المنازل بشارع رضا بمنطقة حي السلام.

هذا بجانب وقف تنفيذ صبة خرسانية لسقف دور رابع، لأحد المنازل بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام.

كما تم وقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور الثاني عشر، لبرج سكني بشارع السكة الحديد والمنصورة بمنطقة عرايشية مصر.

وقام قسم الإشغالات بحي ثان بالتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بفك شدة خشبية معدة لصب سقف دور ثالث بدون ترخيص بمنطقة قمة فايد، على مساحة ١٢٠ متر.

بجانب إزالة تعدٍّ بزراعة تين شوكي على قرار التخصيص رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ بمساحة أربعين فدان‬.