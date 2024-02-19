أربع حروف وحلاوة شمسنا بقصر ثقافة الاسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح لفرعي الاسماعيلية والسويس ، المنفذ بفرع ثقافة الاسماعيلية.

حيث شهد مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية، عرضين مسرحيين مسرحية أربع حروف

تدور احداث العرض حول مخرج ، يترك جميع الممثلين فرقته إلا ممثلة ، و يبدأوا في عمل بروفة علي المسرحية هما الاثنان فقط



تمثيل محمد صديق، آية ابو ضيف، تأليف مريم الجيزاوى، اخراج محمود مدحت.

بينما جاء العرض الثاني لمسرحية حلاوه شمسنا

(يقدم العرض قضية الاستغلال من خلال فكرة جديدة حيث يظهر كيفية استغلال الحب في المصالح الشخصية)

تمثيل امير حمزه، مايسه احمد، كريم جوده، هند عبدالناصر، محمد اسماعيل، جينان هاني، محمد علي، ندي ياسر، احمد هنيدي، جميله محمد، تاليف احمد نبيل، اخراج خالد طه.

بحضور لجنة التحكيم المكونة من ، محمد ميزو، و سعيد حجاج، و منار خالد، و محمد عدلي عضو الرقابة علي المصنفات، رجب احمد مقرر اللجنة.

وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة و أمل عبدالله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن،

بحضور محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية الذى باشر العرض طول فترة المسرحيتين