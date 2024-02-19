وفد الوكالة الألمانية GIZ يفتتح محطة رى حديث بإستخدام الطاقة الشمسية بالبحيرة

قام وفد مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بمكتبيها بمصر وألمانيا بزيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة لبرنامج إدارة مياة دلتا النيل.

وإلتقى الوفد بالمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبحضور المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة والمهندس أيمن عاشور عبد العال، مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس عبد الغنى أبو مسلم مدير إدارة دمنهور الزراعية، واستعرض اللقاء الأنشطة المختلفة للتعاون المصرى الألمانى برنامج إدارة مياة دلتا النيل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وقد رافق الوفد فى الزيارة كل من الدكتور حسن شمس مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة والدكتورة عبير أبوالمجد مسئول الإرشاد والتدريب والدكتور عماد حنفى إستشارى GOPA AFC&NSCE.

وقد بدء الوفد زيارته بتفقد المدرسة الحقلية لمحصول القمح بناحية دنشال بمركز دمنهور، ومقابلة المزارعين والمزارعات أعضاء المدرسة الحقلية وتم تفقد الحقل التعليمى، حيث قام الوفد بتوجيه الأسئلة لمزارعى المدرسة الحقلية، حيث أكدوا علي الإستفادة من المدارس الحقلية فى زيادة معارفهم ومهاراتهم حول التوصيات الفنية لزراعة المحاصيل، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالى زيادة دخل المزارع، وأيضا ترشيد استخدام المياه ، ونشر الرسائل الإرشادية الزراعية للمحاصيل المستهدفة ، كما شاهد الوفد نشاط المزارعين فى الموضوع الإضافى ضمن برنامج عمل المدرسة الشعير المستنبت لإنتاج الأعلاف الخضراء وكذلك تصنيع المخللات.

كما تابع الوفد نشر الرسائل الإرشادية الزراعية بإستخدام الأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعى (فيسبوك وواتس آب) مع المزارعين والمزارعات

ثم إنتقل الوفد إلى ناحية الصفاصيف بمركز دمنهور وإختتم زيارته بتفقد موقع محطة سلطان - الصفاصيف رى حقلى بنظام الرى الحديث تعمل بالطاقة الشمسية حيث تم إنشاء المحطة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ من خلال برنامج إدارة مياة دلتا النيل وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى، لنشر نظم الرى الحديثة وتطبيق إجراءات مبتكرة لإدارة المياة والملوحة على المستوى الحقلى.