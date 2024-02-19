انطلاق فاعليات مشروع تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في طنطا بالغربية

انطلقت اليوم الاثنين فاعليات مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ضيافة مجمع الإعلام بطنطا في محافظة الغربية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والذي تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن الفعاليات مجموعة من المحاضرات والتدريبات للفئات الشابة، وذلك في الفترة ما بين 19 و21 فبراير الجاري بمجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وتستهدف الفعاليات توعية نحو 60 شابًا وفتاة وكذلك عدد من الموظفين العموم، بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأيضًا، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جلسة الافتتاح بمشاركة كل من الدكتور "أحمد يحيى" وكيل وزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، "أحمد حمدي عبد المتجلي" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، و"علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و"محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ويقوم على فاعليات التدريب التي ستتبع الافتتاح على مدار ثلاثة أيام متتالية مجموعة من الخبراء المتخصصين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان من بينهم إسلام أبوالعينين مدير البرامج بالمنظمة، وإسلام عبدربه مسئول الشكاوى بالمنظمة، والسيد إبراهيم مستشار المنظمة، ومن الهيئة العامة للاستعلامات محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان، ومحمد محمود علي نائب مدير الوحدة.