موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة من العيار الثقيل ستجمع بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد لحساب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان انتر ميلان قد حجز مكانه في ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، بينما تصدر أتلتيكو المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة انتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة انتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وتلعب المباراة على ملعب "جيوزيبي مياتزا".