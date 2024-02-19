الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة من العيار الثقيل ستجمع بين  إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد لحساب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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مبابي يوقع عقود انتقاله لريال مدريد

وكان انتر ميلان قد حجز مكانه في ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، بينما تصدر أتلتيكو المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

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موعد مباراة انتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة انتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وتلعب المباراة على ملعب "جيوزيبي مياتزا".

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