مبابي يوقع عقود انتقاله لريال مدريد

شهدت الساعات القليلة الماضية إثارة للجدل بشأن توقيع مبابي لـ ريال مدريد، بعد الفترة الطويلة التي عاشها اللاعب والنادي الإسباني في التفاوض حول انتقاله للميرينجي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مبابي سينتقل لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد نجاح إدارة النادي الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في إقناع اللاعب بالانتقال للريال.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي وافق ووقع على عقود انتقاله للريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن عقد اللاعب مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يوليو المقبل.

وكان مبابي قد وقع على تجديد تعاقده مع باريس في صيف 2022 مع باريس سان جيرمان، حيث جدد لمدة ثلاث سنوات، لكن الموسم الثالث لم يوافق اللاعب على اللعب للبي أس جي خلاله.