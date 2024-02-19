جامعة أسيوط تشهد انطلاق الحفل الختامي لمنتدى الأفرو- آسيوي للابتكار والتكنولوجيا"

اختتم مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط بالتعاون مع شركة تكنوسبيس، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط فعاليات الحفل الختامي لمنتدى الأفرو- آسيوي للابتكار والتكنولوجيا" تصفيات جمهورية مصر العربية قطاع الصعيد"، بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واعتماد الاتحاد الدولي للعلوم والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، وبحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبده أستاذ الهندسة الكهربائية، ورئيس مركز الدراسات والتنمية المستدامة، والدكتورة مروه عماره رئيس المنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، ومشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ولفيف من الفرق الطلابية من المدارس المختلفة بالصعيد فى القطاعات العمرية من سن 5 إلى 14 سنة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية، والتي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في الأنشطة تسهم بشكل إيجابي في رفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، لافتًا إلى أن مشاركة الجامعة تعكس اهتمامها بمجالات دعم الابتكار والتكنولوجيا بالصعيد.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم؛ خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى بحرص إدارة الجامعة على دعم كافة المنتديات والفعاليات والمسابقات التى تنمي الإبداع والإبتكار لدى الطلاب والعمل الجماعي، وتغرس بداخلهم روح المنافسة الشريفة، مشيراً أن الجامعة أولت اهتماماً كبيراً بتنظيم هذا المنتدى، حيث تعد الجامعة شريكا استراتيجيا فى تنظيمه، وذلك انطلاقاً من أهميته ودوره فى تعريف الدول الأفريقية والآسيوية بآخر التطورات فى مجال البرمجة والذكاء الإصطناعى فى عدة مجالات، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبده؛ أن مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط، شريكا رئيسيا في دعم الابتكار والتكنولوجيا بالصعيد، حيث ضم المنتدي (90 ) مسابقات في الروبوت والعلوم، والابتكار، وانتاج الألعاب الإلكترونية، والسوفت وير ومشاريع الابتكار، وبمشاركة (56) فريق في التنافسات بين الطلاب من ٥-١٤ عام.

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