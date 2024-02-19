انطلاق المؤتمر العلمى الاول لكلية الطب البيطرى بالوادى الجديد

شهدت جامعة الوادي الجديد إنطلاق فعاليات أعمال المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد تحت عنوان "دور الطب البيطري فى تنمية الثروة الحيوانية فى ظل التغيرات المناخية" فى الفترة من ١٨ الى ١٩ فبراير ٢٠٢٤ بقاعة الإختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو ١٠ تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد سنوسي رئيس المؤتمر وعميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد والدكتور مجد القاضى والدكتور عوض عبد الحافظ الرئيس الشرفى للمؤتمر والدكتور ياسر الناقر مقرر المؤتمر والدكتورة رانيا عويضة والدكتور محمد سعيد سكرتير المؤتمر.



وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر ناقش علي مدى ثلاثة أيام التحديات التى يواجهها الطب البيطري فى ظل التغيرات المناخية التى حدثت على كوكب الأرض

ووضع منظور متكامل حول المواضيع الشاملة مثل الصحة الواحدة والتعليم البيطري وإدارة الأدوية وحماية البيئة ورعاية الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء والتعليم الطبي البيطري القائم على الجدارات وهى مسائل ذات أهمية قصوى لجميع المجالات البيطرية وتساعد على الكتابة العلمية والنشر الدولي مما يجعل تصنيف الجامعة متقدم في التصنيفات العالمية .

ومن جانبه قال الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادى الجديد ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يسلط الضوء على آخر تطورات الطب البيطري ونشر البحوث التطبيقية فى مجالات الطب البيطرى والأمن الغذائى وتحسين وضع الثروة الحيوانية من خلال التركيز على البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة لمكافحة الأمراض الحيوانية والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب مع كليات الطب البيطرى ومعامل البحوث ومديرية الطب البيطري بالوادي الجديد لإبراز دور برامج التطعيم الفعالة فى حماية الثروة الحيوانية والبشر من الأمراض الوبائية والتعرف على دور الطب البيطرى فى إستدامة خطط التنمية فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

بالإضافة إلى تطبيقات تكنولوجيا النانو والتكنولوجية الحيوانية فى الطب البيطرى بالإضافة إلى صحة وسلامة الأمن الغذائي.

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