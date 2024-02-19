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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي وريال مدريد.. تفاصيل عقد الفرنسي مع الملكي

مبابي
مبابي

يبدو أن قصة انتقال الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، لـ ريال مدريد تقترب من فصولها الأخيرة، بعدما الأنباء التي ترددت حول توقيع اللاعب لعقوده مع النادي الإسباني.

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مبابي يوقع عقود انتقاله لريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن مبابي وقع على عقود انتقاله لريال مدريد، حيث سينتقل اللاعب لصفوف الميرينجي خلال الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن مبابي على عقد لمدة 5 سنوات مع ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الدولي الفرنسي سيصبح الأعلى أجرًا في ريال مدريد، حيث سيحصل على راتب يُقدر بـ 15 إلى 20 مليون يورو سنويًا.

وأكدت أن اللاعب سيحصل على مكافأت ومتغيرات، مما يجعل هناك حالة من الرغبة الشديدة لدي مبابي بالانتقال للريال.

الجدير بالذكر أن مبابي يحصل على راتب سنوي بقيمة 32 مليون يورو مع باريس سان جيرمان، بعدما وقع على عقود تجديد لمدة 3 مواسم خلال الموسم قبل الماضي، لكنه لن يكمل الموسم الثالث، والذي يعد بالتراضي بين الطرفين.

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