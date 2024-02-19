"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن قبول وموعد امتحان لوظائف "باحث قانوني"

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف "باحث قانوني" بمجلس الوزراء، عن طريق التعاقد.



واشار الجهاز الى انةمن المقرر أن تبدأ عملية الامتحان من يوم 27 فبراير الجاري ولمدة يومين

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx