طريقة عمل خضار بالكاري والزبادي| غني بالفيتامينات والألياف

خضار بالكاري والزبادي من الوصفات الصحية الغنية بالألياف والمعادن الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طرشقة تحضيرها بالخطوات في المنزل.

خضار بالكاري والزبادي

طريقة عمل خضار بالكاري والزبادي

المقادير

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الزنجبيل : 2 ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (أوراق مفرومة)

- مسحوق الكاري : 2 ملعقة صغيرة

- مسحوق الفلفل الحار : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : 4 حبات

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : نصف كوب (نباتي)

- الماء : 2 كوب

- البطاطس : 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- الجزر : 250 غراماً (مقطع)

- الكوسا : 2 حبة (مقطعة)

- الباذنجان : 2 حبة (مقشر ومقطع / صغير الحجم)

- القرنبيط : 2 كوب (مقطع زهيرات)

- لوبياء : كوب (خضراء ومقطعة)

- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم للتزيين)

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي شرائح البصل وشوحيها لعدة دقائق، حتى تذبل وتصبح ذهبية اللون.

أضيفي الثوم المفروم، والزنجبيل، ومسحوق الكاري، ومسحوق الفلفل الحار، والهيل.

اتركي المكوّنات لمدة دقيقتين على النار، ثمّ أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، وحركي الخليط جيداً.

أضيفي اللبن الزبادي، واتركي المزيج حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه لحوالي 6 دقائق.

ضعي الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي جيداً حتى تحصلي على صلصة ناعمة.

أعيدي المزيج إلى القدر، ثم صبّي الماء، وأضيفي مكعبات البطاطس والجزر والكوسا.

اتركي القدر حتى غليان الخليط، ثم خففي النار واتركيه لحوالي 10 دقائق، حتى تمام نضج الخضار.

أضيفي الباذنجان، وزهيرات القرنبيط، واللوبيا الخضراء.

حرّكي المكوّنات قليلاً، واتركيها على نار هادئة لحوالي 10 دقائق إضافية، حتى تمام النضج.

ضعي الخضار بالزبادي والكاري في طبق التقديم، وزينيه بالنعناع المفروم، ثم قدميه.