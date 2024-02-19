الإثنين 19 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يفتتح معرض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

معرض رمضان
معرض رمضان

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الإثنين ، معرض( أهلا رمضان - كلنا واحد) ،  بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا ، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠ ٪؜ ، وذلك ضمن استعداد المحافظة لإستقبال شهر رمضان المعظم .

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وأعضاء الغرفة التجارية ، وأكد المحافظ أن افتتاح المعرض اليوم ، هو بداية لإقامة سلسلة من المعارض بمختلف ربوع المحافظة ، مع استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

 

وذلك استعدادًا لإستقبال الشهر الفضيل، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مشيرا المحافظ ، إلى أن المعرض يتيح شنط لسلع غذائية بسعر ١٠٠ جنيه للشنطة الواحدة ، مكونة من ،  ٢ كيلو سكر،  و ٢ كيس مكرونة ، وكيلو أرز ، و باكو شاى .

 

 وجه المحافظ ، بإستمرار ضخ جميع السلع الغذائية ، بهدف زيادة المعروض منها لمنع الممارسات الإحتكارية والتلاعب بالأسعار، مشددا على المتابعة اليومية ، وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية ، والمخابز والمطاعم ومحلات بيع اللحوم ، للتأكد من مدى صلاحيتها ، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والإحتكار ، وزيادة الأسعار خاصة في السلع الأساسية .

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