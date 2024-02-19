لوحات إرشادية لحث المواطنين الحفاظ على نظافة البيئة بطوخ

فى إطار توجيهات معالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة نشر ثقافة النظافة العامة والحفاظ على البيئة وبتعليمات من السيد اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بعمل لافتات إرشادية لحث المواطنين للحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء المخلفات فى الشوارع العامة أو المجارى المائية.

و قام محمود عبدالغنى رئيس الوحدة المحلية باكياد دجوى بمتابعة تركيب لافتات فى الطرق العامة والرئيسية والميادين الرئيسية للحفاظ على البيئة وحث المواطنين على النظافة العامة.

متابعة ميدانية لمدينة العبور الجديدة…

كما قام المهندس احمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور بالمتابعة الميدانية اليومية لاعمال التطوير والصيانة الجارية بالمدينة للانتهاء منها طبقا للتوقيتات المحددة لها مع الزام الشركات المنفذة علي مراعاة اصول الصنعة وخروج الاعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

واستكمالا لما تم من احلال وتطوير ورفع كفاءة (حارة الخدمة) المجاورة لجامعة بنها الاهلية من اتجاه الحي الترفيهي وحتي طريق المحور الغربي، جاري ظبط مناسيب الطريق وتشغيل طبقة الاساس والتجهيز للبدء في اعمال الطبقة الاسفلتية، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.