توقيع بروتوكول تعاون بين إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي وشركة عرب سات

وقع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين ١٩ فبراير الجاري، بروتوكول تعاون مع المهندس الحميدي العنزي رئيس شركة عرب سات.

ويتضمن البروتوكول دعم التعاون في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك، وأن تقوم شركة عرب سات بدعم ورعاية مهرجان التليفزيون والذي يقيمه اتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي قريباً.

وأعرب الدكتور عمرو الليثي عن سعادته بتوقيع البروتوكول مؤكداً انه من أهم وأكبر الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع مؤسسة كبيرة وعريقة " شركة عرب سات " ، ونتطلع الي إقامة وتنظيم مهرجان تليفزيوني كبير مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة لعرب سات في هذا المجال حيث تتولي دعم ورعاية المهرجان ، كما نسعي الي الترويج لعرب سات في ال ٥٧ دولة عربية وافريقية.

التعاون في كافة المجالات الإعلامية والتدريب

ومن جانبه أشاد المهندس الحميدي العنزي رئيس شركة عرب سات، ببروتوكول التعاون وان الدكتور عمرو الليثي رئيس الإتحاد شريكاً استراتيجياً ، ونطلع الي التعاون في كافة المجالات الإعلامية والتدريب، من أجل ضمان الوصول بصورة وجودة عالية الي كافة الدول ال ٥٧ التابعة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

ويأتي توقيع البروتوكول علي هامش مشاركة اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي ، بمعرض مستقبل الإعلام " فومكس" بالرياض