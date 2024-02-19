ندوة بالعريش تحذر من خطورة زواج القاصرات والزواج المبكر

حذرت نوال سالم، مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، من خطورة زواج القاصرات والزواج المبكر على الأسرة والمجتمع، مستعرضة أسباب انتشار تلك الظاهرة خاصة في المجتمعات القبلية والريفية.



وأكدت سالم، خلال الندوة التثقيفية التي عقدت في مركز حضري وسط المدينة، بحضور محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، الدكتورة جليلة سعيد لطفي مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، الدكتور يوسف مراد مدير المركز، جيهان جمال احمد مسؤوله الاعلام في إدارة العريش الصحية، على أن الجهل والفقر والعادات والتقاليد من الأسباب الرئيسية لزواج القاصرات والزواج المبكر.



وأشارت الي أن مصر تتبني استراتيجية قومية لمناهضة الزواج المبكر بجانب إطلاق برامج توعوية وتحسين الأحوال المعيشية وتعديل النصوص التشريعية، مؤكدة على تكاتف جميع الجهات بشمال سيناء لمواجهة تلك الظاهرة.



من جانبها استعرضت جيهان جمال احمد مسؤوله الاعلام في إدارة العريش الصحية، وسائل تنظيم الاسرة وكيفية اختيار المنتفعة للوسيلة المناسبة لحالتها طبقا لعدد من المعايير، واهمية استخدام تلك الوسائل لصحة السيدات.



وأشار محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن الندوة تأتي ضمن الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية بالمجان "من حقك تنظمي"، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 22 فبراير الجاري لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوي المحافظة.



أضاف المتحدث الرسمي، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وتحت اشراف اللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة.



بدورها قامت الدكتورة جليلة سعيد لطفي مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالعمل كمقدم خدمة داخل عيادة تنظيم الاسرة وذلك لتركيب وسائل تنظيم الاسرة للمنتفعات بالمجان.