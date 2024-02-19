الصحفيين تُعلن أسماء المرشحين لرابطة المحررين والنقاد الرياضيين

أعلنت نقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء الصحفيين المُرشحين لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، وجاءت الأسماء كالتالي:

رئيس الرابطة

م الاسم الاسم الصحفي الجريدة

1 حسن طاهر حسن خلف الله حسن خلف الله الأهرام

2 محمد يحيي محمد يوسف محمد يحيى يوسف الأخبار

نائب رئيس الرابطة

م الاسم الاسم الصحفي الجريدة

1 إبراهيم جمال عبد الله محمد مدكور إبراهيم مدكور أخبار اليوم

2 أحمد محمد اسماعيل أحمد اسماعيل أخبار اليوم

3 عمر يحيى عبد الرحيم عبد الرحمن عمر الأيوبى اليوم السابع



أمين الصندوق

م الاسم الاسم الصحفي الجريدة

1 أحمد السيد أحمد عبد الفتاح أحمد الاحمر الجمهورية

2 إيهاب الجنيدي محمدي إيهاب الجنيدى المصري اليوم

3 إيهاب محمد حسين شعبان إيهاب شعبان الجمهورية

أعضاء المكتب التنفيذى

م الاسم الاسم الصحفي الجريدة

1 احمد عادل سعيد الهواري أحمد الهوارى الفجر

2 أحمد عبد الفتاح السيد الجيوشى أحمد الجيوشى السوق العربية

3 أحمد محمد محمدي سلامة أحمد محمدى العربى

4 خالد محمد أشرف عامر خالد عامر الشروق

5 ريهام على مصطفى بكير ريهام بكير الشارع

6 عادل عبد الصبور عبد المنعم أحمد عادل عبد الصبور العمال

7 عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد فراج عبد الحميد فراج الفجر

8 عبير عبد الواحد عبد المقصود عبد الله عبير عبد الواحد صوت الأمة

9 محمد إبراهيم عبد الغنى أحمد محمد إبراهيم الجمهورية

10 محمد صلاح محمد سيد محمد صلاح حر

11 محمد محمد عبد الرحمن عبد العال محمد عبد الرحمن غبن الدستور

12 محمود أحمد إبراهيم المخبزى محمود المخبزى الأخبار

13 محمود علي عبد السميع عبد الرحمن محمود عبد السميع الأهرام

14 مصطفى عبده سعد محمد حسين مصطفى عبده سعد الديار

15 هانى محمد عبد الصبور يوسف هانى عبد الصبور المصريون

16 هشام محمد عبيد الله عبداللطيف هشام أبو حديد المصرى اليوم

17 وليد ماهر محمد صالح وليد ماهر اليوم السابع

 تجرى الانتخابات يوم الاثنين الموافق 4/3/2024 من الساعة الرابعة عصراً ،وحتى الساعة السابعة مساءً بالدور الرابع بالنقابة .

 يتم اختيار (رئيس - نائب الرئيس- أمين الصندوق- ستة أعضاء) .