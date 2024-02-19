تعرف على التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة

عقد جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، اليوم الاثنين، بالقاعة الرئيسية للاجتماعات؛ الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة لدورته الجديدة 2024/2025، برئاسة المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بالحضور، وبدأ في إجراء التصويت لاختيار رئاسة المجلس والوكلاء، وانتهى باختيار المهندس سامي عبد النبي لشغل منصب رئيس المجلس، وكل من: مدين محمود محمد، ومحمد محسوب عبد الجميل؛ وكلاء للمجلس.

وأكد رئيس الجهاز في كلمته، استمرارية التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء، وكذلك مع الأجهزة التنفيذية والخدمية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المشتركة لاستكمال أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وتقديم جميع الخدمات الضرورية، بهدف تحسين جودة الحياة لسكان مدينة الصالحية الجديدة.