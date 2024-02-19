التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لمسابقة وظائف التعليم العالي

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل عدة وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد.



ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الحالى حتى 3 مارس المقبل.



ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx.