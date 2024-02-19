الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لمسابقة وظائف التعليم العالي

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل عدة وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد.


ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الحالى حتى 3 مارس المقبل.


ويمكن  للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx.

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