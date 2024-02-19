محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص للشباب والفتيات، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً من الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، و جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، و هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، والدكتور شريف غبريال مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، و ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، و محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيات "صلاح الدين الأيوبي"، و "بوابة معاً للخير"، و"صناع الحياة"، و"رسالة"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير جلسات التخاطب والعلاج الطبيعي لشاب معاق، مع توفير كرسي متحرك له بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، فضلاً عن توفير كرسي متحرك آخر لسيدة مسنة تعانى من أمراض مزمنة ولا تستطيع الحركة، مع توفير العلاج اللازم لها، وتوفير العلاج اللازم لعدد 3 أطفال لسيدة معيلة يعانى أحدهم من ضمور بالمخ، ويعانى الآخرين من أمراض بالكلى، بجانب إجراء الفحوص الطبية لسيدة تعانى من آلام بالعمود الفقرى وتوفير العلاج اللازم لها، إضافة لتوفير العلاج اللازم لسيدة تعاني من تضخم بالكبد، وسرعة عمل القومسيون الطبي لشاب مصاب بكسور بأحد الساقين لبيان نسبة العجز لبحث إمكانية منحه معاش "تكافل وكرامة".

فرص عمل فى القطاع الخاص

كما استمع المحافظ، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، بجانب بحث موقف "فيز صرف" معاش تكافل وكرامة المتوقفة، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتمويل مشروعات "محلات بيع ملابس"، أو "رؤوس ماشية"، أو "تجهيز بقالة وأعلاف" أو "تروسيكل".

ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال النظافة بشتى المراكز والقرى، مع مراجعة موقف الجمعيات الأهلية العاملة بمشروع جمع القمامة، موجهاً رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن فى هذا الشأن، خاصة بنطاق مركز ومدينة سنورس، كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن ببحث عدد من طلبات الأولى بالرعاية الراغبين في تنفيذ مشروعات من خلال إداراة تنمية القرية، وكذا بحث توفير تراخيص أكشاك للأكثر إحتياجاً بالقرى تبعاً للشروط المنظمة لذلك.

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