الإثنين 19 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد فهمي يبدأ تصوير فيلم "عائلة المكسيكي"

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ الفنان أحمد فهمي و الفنانة روبي، تصوير أولي مشاهد فيلمهما الجديد "عائلة المكسيكي" للمخرج حسام سليمان بأحد مواقع التصوير في القاهرة، وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من النجمة لبلبة و اوس اوس، حاتم صلاح.


الفيلم تدور أحداثه في أطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد علي القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.
الفيلم سيتم تصويره في الفترة المقبلة في أكثر من محافظة في مصر، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الاضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لاحمد فهمي للسينما للعام التاني على التوالي بموسم عيد الاضحي حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر اكس" والذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.


فيلم "عائلة المكسيكي" اخراج حسام سليمان في اول تجاربه الاخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة  وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على و أمجد الشرقاوي.


الفيلم بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة واوس اوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف،ومن إنتاج "اتحاد الفنانين"  و "ليجسي برودكشن للانتاج الفني".

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