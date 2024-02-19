تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي في ديربي "ولاد العم"

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، عندما يلتقي فريق الزمالك والاسماعيلي وجها لوجه في ديربي "ولاد العم" علي ملعب الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل صدام اليوم

سبق وأن ألتقي فريقي الزمالك والاسماعيلي في 120 مباراة، حقق الفارس الأبيض 55 فوزًا مقابل 33 للإسماعيلي، وانتهت 32 مباراة بالتعادل.

وسجل الزمالك 154 هدفًا فى شباك الاسماعيلي، فيما سجل الدراويش 123 هدفًا في شباك الأبيض.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: إبراهيما نداي- حمزة المثلوثي -حسام عبد المجيد- عمر جابر.



في خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد.

في خط الهجوم: زيزو شيكابالا وسيف الدين الجزيري.



موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري:

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري:

تُنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورت 1.