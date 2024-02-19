تنظيم قوافل ثقافية وعروض مسرحية بفرع ثقافة الفيوم

يشهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج الهيئة خلال شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقرى ومراكز المحافظة.

ويطلق الفرع فعاليات القافلة الثقافية بمركز طامية، وتقام في يومها الأول بمركز شباب معصرة الصاوي، مع لقاء بعنوان "المشروعات القومية مسيرة نجاح" يقدمه الأديب معوض عثمان، بالإضافة إلى ورشة لتعليم فن الأركيت، وعرض فني لفرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، بقصر ثقافة الفيوم.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل 21 فبراير لقاء بعنوان "الحضارة المصرية وتشكيل الهوية" يقدمه الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا، بالوحدة المحلية بقرية قصر رشوان، إلى جانب ورشة لتعليم أساسيات الرسم للمبتدئين، وعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بقصر ثقافة الفيوم.

ويوم السبت 24 فبراير، تنتقل فعاليات القافلة إلى الوحدة المحلية بقرية الروضة، وتتضمن محاضرة بعنوان "تاريخ سيناء" يقدمها الإعلامي ربيع السيسي، بينما يشهد قصر ثقافة الفيوم ورشة تصميم جدارية عن المعالم السياحية بالمحافظة، يعقبها عرضا فنيا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

إستمرار تقديم العرض المسرحي "مركب بلا صياد" بفرع ثقافة الفيوم

وفي سياق متصل تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم العرض المسرحي "مركب بلا صياد"، للفرقة القومية المسرحية بالفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة بفرع ثقافة الفيوم، وبدأ تقديم العرض المسرحي يوم الجمعة الموافق 16 فبراير ويستمر حتى يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير في السابعة مساء على مسرح مجلس مدينة الفيوم.

تطرح المسرحية واحدة من أبرز القضايا الأخلاقية التي تواجه الإنسان المعاصر في كل مكان وآن، فهل تقبل أن تقتل شخصا بلا ذنب جناه، مقابل أن تعيش سعادتك وتستمتع بعطاياها، ثم هل ترضى بأن تبني سعادتك على تعاسة آخرين، أو أن تستعيد قوتك الغائبة بعد أن فقدتها، أو كدت مهددا بالإفلاس مقابل تنازلك عن كل قيمة إنسانية وأخلاقية، كما يحمل العرض عددا من الرسائل والقضايا الكثيرة منها علاقة الإنسان بالموت، والحب وتأثيره على التغيير في النفس الإنسانية داخل علاقات مترابطة.

النص للمؤلف والكاتب الإسباني "أليخاندرو كاسونا"، ترجمة محمد الأمين محمد، وإخراج أحمد السلاموني، ديكور وملابس مروان إيهاب، ملابس شهد سيد، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، كيروجراف علاء لؤي، تنفيذ ديكور عادل ربيع وشروق محمد، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد صلاح حامد، مساعد مخرج ميرنا عماد وضياء الجدوى، مخرج منفذ حسين محمود.

"مركب بلا صياد"، تمثيل فناني فرقة الفيوم القومية المسرحية بطولة إبراهيم الديب، جيهان رجب، ضياء الجدوى، هدية السواح، محمد وريبي، علياء بدوي، ديانا أمين، شنودة ملاك، بمشاركة عدد من الوجوه الشابة وهم: يوسف حسن، زياد أشرف، طارق كمال، محمد شريف، ماريا يسي، كارين نعيم، ندى أحمد، يوسف ميسي، ياسمين مصطفي، يارا أحمد.

والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.