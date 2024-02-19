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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة ال20

بوابة الوفد الإلكترونية

أختتمت مساء أمس الأحد، منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024، بمواجهة فريقى اتحاد جدة والرياض، والتى حسمها الأول لصالحه بهدفين دون مقابل.


وفاز نادي الاتحاد ضد الرياض 2-0، خلال المباراة اتي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي:
1- الهلال: 56 نقطة

2- النصر: 49 نقطة

3- الأهلي: 40 نقطة

4- التعاون: 35 نقطة

5- الاتحاد: 34 نقطة

6- ضمك: 30 نقطة

7- الفتح: 29 نقطة

8- الاتفاق: 28 نقطة

9- الوحدة: 26 نقطة

10- الشباب: 24 نقطة

11- الأخدود: 23 نقاط

12- الخليج: 22 نقطة

13- الفيحاء: 22 نقطة

14- الرائد: 19 نقطة

15- الرياض: 19 نقطة

16- الطائي: 18 نقطة

17- أبها: 15 نقطة

18- الحزم: 13 نقطة
 

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