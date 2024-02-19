الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية يدعم مركز أورام الفيوم

قام وفد من الاتحاد الاقليمي العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، والدكتورة وجيدة عبد الرحمن انور نائب رئيس الاتحاد، بزيارة ودعم مركز أورام الفيوم، في زيارة اليوم الاثنين، تفقدوا خلالها عيادات مركز الاورام، ووحدة الاشعة التشخيصية، ووحدة العلاج الكيماوي، والاشعاعي، ووحدة المناظير، واشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة من الاطباء والعاملين بالمركز.

كان في استقبالهم مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، والمحاسب احمد عرندس، والدكتور مصطفى ثابت من مجلس الإدارة، والمحاسب محمد باهي جمعة المدير المالي والاداري للمركز.

وفي نهاية الزيارة حرص الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الادارة، على اهداء درع المركز إلى الدكتور طلعت عبد القوي، والدكتورة وجيدة انور تقديراً لزيارتهم ودعمهم لمركز اورام الفيوم.

ملتقى الطلاب المصريين واليابانيين

من جهه اخرى شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، اليوم، الملتقى الثقافي بين الطلاب المصريين واليابانيين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بالمدرسة المصرية اليابانية بمحافظة الفيوم.

شارك فى هذا الملتقى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس من المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم الجديدة، وطلاب الصف السادس المجموعة الأولى، والصف السادس المجموعة الثانية بمدرسة أوهارا الابتدائية بمدينة اوغورى بمقاطعة فوكوكا باليابان.

تضمن الملتقى الثقافى تبادل التحية بين طلاب المدرستين، والتعرف على المدرستين عن طريق العروض والفيديوهات، وكذا طرح الأسئلة المختلفة من الجانبين لتعزيز التعارف المتبادل بينهما.

أشاد الدكتور رضا حجازي بهذا الملتقى الثقافي، مشيرا إلى أنه يمثل ترجمة حقيقية لشعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ "التعليم من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل"، لافتاً إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا على بناء الإنسان، ونمو شخصية أبنائنا الطلاب، والتأكيد على القيم الأخلاقية، وهو ما يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال اهتمامها بتمكين أبنائها الطلاب من المهارات المستدامة من خلال منهج القيم واحترام الآخر ، وأنشطة التوكاتسو.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تتعاون مع أولياء الأمور في تربية أبنائهم الطلاب وإعدادهم بالشكل الصحيح لأننا شركاء في التنمية.

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