المشدد 5 سنوات لسائق دهس شخصًا تحت تأثير المخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد ،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب ، بمعاقبة المتهم " م.ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة للتعاطي والتسبب في وفاة المجني عليه " م.ع.ح" .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 24759 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي ، يفيد بحادث مروري بطريق الكورنيش مما ادي الي وفاة المجني عليه.



تبين من التحقيقات ، أنه حال قيام ضباط المرور بحملة رادار بطريق الجيش الكورنيش ، أبصرت القوة الموروية قدوم السيارة التي يقودها المتهم " م.ا.م" سائق بسرعة عالية اعلي من المقرره قانونيا وانحرف قائدها من أقصي اليسار الي اليمين مصطدما بالمجني عليه " م.ع.ح" ،مما ادي الي وفاته وتمكنت القوة من ضبط المتهم وتبين أن يفوح منه رائحة المواد الكحولية ، وبتفتيشه من قبل ضباط قسم شرطة باب شرقي تبين العثور علي قطعة لمخدر الحشيش ،واقر المتهم لحيازته المخدر بقصد التعاطي ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.