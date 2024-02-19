ثورة في مجال الطب.. نموذج ذكاء اصطناعي قادر على التنبؤ بالوفاة

في تطور ثوري في مجال الذكاء الاصطناعي، تم تطوير نموذج يستخدم تقنيات التعلم العميق للتنبؤ بالوفاة بدقة عالية، يعتبر هذا التقدم الجديد نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث يمكن للأطباء والمختصين استخدام هذا النموذج لتحسين التشخيص المبكر وتوجيه العلاج بشكل أفضل.

تم تطوير هذا النموذج الذكي بواسطة فريق من الباحثين وعلماء البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع خبراء الطب والرعاية الصحية من الدنمارك والولايات المتحدة بقيادة البروفيسور سوني ليمان يورجنسن من الجامعة التقنية في الدنمارك.

واعتمد النموذج علي جمع بيانات ضخمة الفريق بتجميع مجموعات ضخمة من البيانات الصحية من المستشفيات وقواعد البيانات الطبية، واستخدم تقنيات التعلم العميق لتحليل هذه البيانات وتدريب النموذج على التنبؤ بالوفاة.

قام الباحثون بتحليل بيانات ملايين من الحالات إلى كلمات لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي المعروف باسم "life2vec" على التنبؤ بفرص وفاة الأشخاص، وجاءت نتائج النموذج تثبت قدرته على التنبؤ بموعد وفاة الاشخاص بناءً على تحليل البيانات ، حيث ثم اختباره على بيانات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عاما، توفي نصفهم بين عامي 2016 و2020، كان قادرا على التنبؤ بمن سيموت ومن سيعيش، بدقة بلغت 78% .

يعتمد النموذج على تحليل العديد من المتغيرات المرتبطة بالصحة والتاريخ الطبي للمريض، مثل الأمراض المزمنة والمؤشرات الحيوية والتشخيصات السابقة، يتم تحليل هذه البيانات بدقة باستخدام الخوارزميات المتقدمة لتوفير تقدير دقيق لاحتمالية الوفاة للفرد.

من خلال هذا النموذج المبتكر، يمكن للأطباء تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية ومتابعة أكثر دقة واهتمام، وتحسين خطط العلاج والرعاية الصحية، كما يمكن أيضًا استخدام هذا التنبؤ المبكر لتوجيه المرضى للدعم النفسي وتوفير الدعم العاطفي للأشخاص المعرضين لمخاطر صحية عالية.

وهناك بعض التقنيات تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل الصوت البشري للكشف عن صحة القلب ، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي علي تحليل بيانات طبية بطرق لا يمكن للبشر القيام بها ، والكشف عن الأنماط والعلاقات التي قد لا تري بالعين البشرية

وأكد مطوري نموذج LIFE2VEC أنه غير متاح حاليًا للاستخدام من قبل الجمهور، لعدم استغلاله بشكل غير قانوني أو اخلاقي ، لكن منشئيه اوضحوا ان هناك نماذج مماثلة قد تم تطويرها بالفعل ويتم استخدامها من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى مع كميات هائلة من البيانات لتدريبهم عليها.

وحذر مطوري هذه التقنية من استخدام شركة التأمين لهذا البرنامج ، موضحين أن فكرة التأمين بأكملها هي أنه من خلال مشاركة عدم المعرفة بمن سيكون الشخص سيئ الحظ الذي يصاب بحادث ما أو يفقد حياته.

على الرغم من أن هذا النموذج يمثل تقدمًا هائلاً في مجال الرعاية الصحية، إلا أنه لا ينبغي استخدامه كأداة نهائية لاتخاذ القرارات الطبية، ففي النهاية التشخيص والعلاج يجب أن يستند إلى تقييم شامل للأعراض والتاريخ الطبي للمريض بواسطة الأطباء المؤهلين.