ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في Slack تتضمن ملخصات المواضيع

أطلقت شركة Slack أخيرًا مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها على العالم، بعد أن قامت بالتشويق لها العام الماضي.

تهدف الغالبية العظمى من هذه الميزات إلى تبسيط حياتك اليومية عند استخدام منصة الدردشة التي تركز على العمل.

أولاً، سيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات للقناة تلقائيًا ليمنحك أهم النقاط الرئيسية لأي شيء فاتك عندما تكون بعيدًا عن لوحة المفاتيح أو الهاتف الذكي.

يقول سلاك إن الخوارزمية التي تولد هذه الملخصات ذكية بما يكفي لفصل المحتوى عن الموضوعات المختلفة التي تمت مناقشتها.

بمعنى آخر، إذا بدأ زملائك في العمل في نقاش حول حبوب البن وتحدثوا أيضًا عن أرباح الربع الثالث أو أي شيء آخر، فيجب أن تحصل على فقرة حول كليهما.

هناك أداة مماثلة متاحة للمواضيع، وهي في الأساس مجرد محادثات فردية أو جماعية لا تشغل قناة بأكملها.

يتيح ذلك للمستخدمين "الحصول على سرعة التعامل مع أي موضوع بنقرة واحدة فقط." يمكنك الآن أن تتجاهل بأمان ذلك الزميل الذي يرسل لك رسائل ثماني مرات متتالية عندما تكون فقرة قصيرة واحدة كافية تمامًا.

ميزة أخرى رائعة هنا هي البحث التحادثي. يتيح لك هذا طرح سؤال باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من استخدام شريط البحث الموجود مسبقًا في Slack للزحف ببطء عبر الدردشات السابقة. تقوم الخوارزمية بالزحف نيابةً عنك، مما يوفر لك "إجابة واضحة وموجزة بناءً على بيانات المحادثة ذات الصلة".

ويبقى أن نرى مقدار الوقت الذي ستوفره هذه الأدوات للمستخدم العادي طوال يوم العمل، لكن Slack تقول إنها تظل ملتزمة بالذكاء الاصطناعي.

ولتحقيق هذه الغاية، تقوم الشركة بإعداد المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي الأصلية، بما في ذلك القدرة على إنشاء ملخصات مخصصة للقنوات التي لا يتحقق منها المستخدمون يوميًا ولكنهم يريدون مراقبتها.

بالإضافة إلى ذلك، تقول Slack إنها ستقوم قريبًا بدمج بعض تطبيقات الطرف الثالث الأكثر استخدامًا في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي.