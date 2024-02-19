دقيقة حدادًا في بداية زيارة الأهلي للزمالك على روح العامري فاروق

قام مجلسا إدارتي ناديي الأهلي والزمالك بالوقوف دقيقة حدادًا على روح فقيد القلعة الحمراء العامري فاروق، الذي وافته المنية منذ أسابيع بعد المرور بوعكة صحية كبيرة.

وكان وصل لمقر نادي الزمالك منذ لحظات وفد الأهلي المكون من محمود الخطيب، رئيس النادي، خالد مرتجي أمين الصندوق، طارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.

وأكدت إدارة الأهلي أن هذه الزيارة تأتي ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.. كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ووفاته قبل ثلاثة أسابيع، كانت وراء التأجيل.

جدير بالذكر أن العلاقات المميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر، بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة، التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.