متابعات مكثفة لفروع الرواق الأزهري بسوهاج

تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يرافقه الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ علي خليل، والدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، والدكتور مرتضى أبو شارب، مدير التعليم الإعدادي، والدكتور ونور الرمادي، مدير الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة سوهاج، فروع الرواق الأزهري بمعهد جهينة، ومعهد محمود عنبر بطهطا ومعهد بنين سوهاج.



تفقد فضيلة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والوفد المرافق له، حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك لمتابعة مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، الذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لحفظ القرآن الكريم.



وخلال زيارته، أثنى وكيل لجنة مراجعة المصحف والوفد المرافق له على المستوى المتقدم للدارسين في حفظ القرآن الكريم والتمكن من أحكام التلاوة، إلى جانب التزام جميع المحفظين بمنهج الحفظ والمراجعة المستمرة لما تم حفظه، والالتزام التام بأحكام التلاوة والتجويد في التحفيظ والتسميع للدارسين، وذلك تحقيقا لأكبر قدر من الكفاءة والإتقان في مستوى التحفيظ.

جدير بالذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج قد بلغ ٤٤ فرعًا، تخدم ٧٦٢١ دارسا برواقي القرآن الكريم والتجويد للأطفال والكبار، إضافة إلى ٣٠٠ دارسا برواق العلوم الشرعية والعربية.