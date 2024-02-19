مصرع سيدة صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بغسل الملابس في البلينا

لقيت سيدة في نهاية العقد الثالث من العُمر تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعها صعقا بالكهرباء لامست يدها أحد الأسلاك المكشوفة أثناء قيامها تشغيل غسالة كهربائية لغسل الملابس حال تواجدها بالمنزل وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا من الأهالي بوفاة فتاة صعقها التيار الكهربائي بمنزلهم .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبین مصرع "صفية . م . ش . ع" 29 سنة لا تعمل وتقيم دائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي .





وبسؤال والدها "محمد . ش . ع . م" 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بتشغيل غسالة كهربائية لغسل الملابس بالمنزل لامست يدها سلك كهربائي عاري مما أدى إلى صعقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية .





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .