خلافات أسرية.. عشرينية تحاول التخلص من حياتها بسم الفئران

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي فتاة في العقد الثاني من العمر تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج تعاني من حالة تسمم إثر تناولها سم فئران حال تواجدها بمنزلهم لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى عمل الإسعافات الأولية لها وحجزها بقسم الباطنة تحت الملاحظة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "زينب . خ .ع . ع" 20 سنة، لا تعمل وتقيم دائرة المركز مصابة بتسمم ادعاء تناول سم فئران.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين محاولة فتاة على إنهاء حياتها داخل منزل أسرتها من خلال تناولها سم فئران إثر مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية التي شهدتها في الفترة الأخيرة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .