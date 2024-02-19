"قومي المرأة" يهنئ البطلة سمر حمزة لحصولها على ذهبية السويد الدولية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الي البطلة سمر حمزة لحصولها علي الميدالية الذهبية في بطولة كليبان الدولية بالسويد للمصارعة النسائية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالبطلة سمر حمزة لفوزها بتلك البطولة ورفعها اسم مصر عاليا بتحقيقها لذلك الانجاز المتميز والمشرف، مؤكدة أنها نموذج ملهم لفتيات مصر.

يذكر أن سمر حمزة حققت الميدالية الذهبية في نسخة 2016، في بطولة إفريقيا للمصارعة، التي استضافتها مصر في وزن 75 كيلو جرام، وتأهلت إلى أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو لتخوض أول مشاركة أولمبية في تاريخها، وحققت المركز 12 ، واستطاعت تحقيق إنجاز غائب عن المصارعة المصرية بعدما حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، 2021، وتوجت بالميدالية الذهبية، بمنافسات وزن 76 كغم، في البطولة الأفريقية للمصارعة والتي استضافتها تونس مايو ٢٠٢٣ ، وتعد على رأس لاعبات إفريقيا بـ9 ميداليات للكبار، وتتصدر التصنيف العالمي للعبة المصارعة.