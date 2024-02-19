إصابة عامل في حادث سير بزراعي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم 3 سيارات نقل بمقطورة وربع نقل وتمناية ما نتج عنه إصابة عامل في العقد الرابع من العُمر يقيم بدائرة المركز باشتباه كسر بالقدم اليُمنى وجرى نقله لمستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج اخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دائرة المركز ووجود مصاب.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "منتصر . ع . ع" 28 سنة سائق ويقيم دائرة المركز وأثناء تخطي أحد المطبات بالطريق إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وإصطدامه بسيارة ربع نقل قيادة "ناصر . م . ح . ا" 55 سنة سائق ويقيم دائرة المركز وسيارة تمناية قيادة "السيد . م .ا" 38 سنة، سائق ويقيم بمحافظة قنا.





نتج عن الحادث إصابة مستقل السيارة الثانية "الوحش . ي . ا . ا" 40 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج .





وبسؤال قائدي السيارات والمصاب قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .