وكيل "تعليم الغربية" يتابع انتظام الدراسة بإدارة السنطة

قام صباح اليوم ناصر حسن - وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة العملية التعليمية بإدارة السنطة التعليمية.

وخلال المتابعة توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الشهيد اللواء محمد كامل عبد الستار نصار الثانوية المشتركة بميت حواي، حيث قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، واطمأن إلى انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، ووجه بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة ، كما وجه بتفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة لجذب الطلاب، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها، مشيراً إلى ضرورة تفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول.