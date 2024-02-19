الجامعه اليابانية تدعم الطلاب الأفارقة فى ريادة الأعمال بالإسكندرية

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بأنه فى اطار دعم الطلاب الأفارقة فى ملف ريادة الأعمال نظمت الحاضنة التكنولوجيه بالجامعة ورشة عمل للطلاب الأفارقة تناولت فرص ريادة الأعمال بين افريقيا و مصر و كيفية مساعدة الطلاب الدوليين على بدء شركاتهم الخاصة فى حاضنة الجامعة الافتراضية و التى يمكن أن تقدم الدعم لهم حتى بعد رجوعهم لبلادهم و تساعدهم فى نقل التكنولوجيا المصرية إلى بلادهم و إنشاء شركات عبر القارة تفتح مجال للتبادل التجارى و المعرفى بين مصر و باقى الدول الأفريقية حيث أن الجامعة بها عدد كبير من الطلبة الأفارقة وذلك لدعم اقتصاد المعرفة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.

أضاف رئيس الجامعة أن ادارة الجامعة تولي اهتماما بدعم ريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة من خلال الحاضنة التكنولوجية التى تقوم بدور مهم فى دعم برامج التنمية الاقتصادية وتسويق التقنيات الناتجة ودعم الابداع والابتكار بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، ومساعدة الباحثين والطلاب ورواد الأعمال على تأسيس شركات ناشئة.