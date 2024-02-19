الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف غدًا.. تستمر 13 ساعة

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قريتي "المعصرة وقاي" بمركز أهناسيا، وذلك بدء من الساعة 8 صباحًا غدًا الثلاثاء، وحتي الساعة 9 مساء من ذات اليوم، ولمدة  13 ساعة.

وارجعت الشركة، سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز اهناسيا.

وتهيب الشركة، بالسادة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827  .

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