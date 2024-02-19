جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ملتقى الندوات الذاتية (الجمهورية الجديدة ٢٠٣٠)

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الملتقى يستهدف مناقشة رؤى الشباب حول قضايا التنمية، وتحدياتها التي تواجه المجتمع، ورفع الوعي، وبث روح الانتماء لدى الشباب، فضلًا عن طرح الرؤي، والأفكار ، وتبادل الحوار بين الشباب، والمسئولين، من حيث كونه منصة حوارية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الدعم المتواصل للشباب، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وفي إطار ذلك، أطلقت جامعة أسيوط سلسلة ندوات ذاتية، تنظمها إدارة إعداد القاده ورعاية المتميزين بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وتستمر من ١٨ فبراير الجاري حتى ١٠ من مارس المقبل، بقاعة حمام السباحة بالقرية الأولمبية، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رئيس لجنة تحكيم الملتقى، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذة مها حسن محمد مدير إدارة إعداد القادة.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ حرص إدارة الجامعة على توفير كافة إمكانياتها؛ لدعم الأنشطة الطلابية خاصة الندوات الذاتية، والتي تعد منصة يلتقي خلالها كافة الطلاب، والطالبات من جميع الكليات، والمعاهد، والمدن الجامعية؛ لمناقشة أبرز القضايا التي تخص المجتمع المصري، والدوي، وطرح أفكارهم؛ لحلها بأسلوب علمي متحضر، والاستماع إلى كافة الآراء، واحترام الرأي، والرأي الآخر.

وأشار الدكتور مصطفى حمد؛ إلى أن الندوات الذاتية، تهدف إلى تدريب الطلاب على كيفية إعداد، وجمع المعلومات في البحث العلمي، والتدريب على مهارات العرض ، والثقة بالنفس، ومواجهة الجمهور ، وتوطيد العلاقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال عرض الطالب لموضوع الندوة أمام نخبة من أعضاء هيئه التدريس ، إلى جانب تدريب الطلاب على الطرق الصحيحة؛ لتوثيق الأبحاث.

وصرح الدكتور هيثم إبراهيم؛ إن الندوات تناقش الكثير من القضايا أبرزها: التنمر ، وأطياف الجوع ، والغذاء حياة ، والذكاء الاصطناعي؛ حيث بدأت الفاعليات بندوة : "خليك فاكر" لكلية العلوم.

جدير بالذكر، أن لجنة التحكيم مكونة من الدكتور محمد مصطفى حمد رئيساً ، والدكتورة منال أنور كلية التربية للطفولة المبكرة عضواً ، والدكتورة هبة عطية يسى كلية الطب البشري عضواً ، والدكتور عبد الرحمن علي كلية الخدمة الاجتماعية عضواً.