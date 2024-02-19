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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الصلح ينهي خلاف الشحات والشيبي

بوابة الوفد الإلكترونية

يقترب الخلاف الدائر بين حسين الشحات لاعب فريق النادي الاهلي ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز من الانتهاء بعد تواجد مرونه من الطرفين في اجراء الصلح وانهاء الازمة التي حدثت بينهما على خلفيه المشاجرة  عقب مواجهة الاهلي وبيراميدز الاخيرة في النسخه السابقة من بطوله الدوري الممتاز والتي توجد الاهلي بلقبها.

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واخذت الازمه ابعاد قانونية بعد ان مثلا الطرفين أمام النيابة والاستماع الى اقوالهما في الواقعة بعد ان تقدم الشيبي ببلاغ رسمي الى جهات التحقيق.

واكد الإعلامي احمد شوبير خلال حديثه الإذاعي صباح اليوم على ان الازمة في طريقها الى الانتهاء نهائيا وسيتم قريبا إسدال الستار على القضية والخلاف الدائر بين الثنائي.

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