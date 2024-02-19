الصلح ينهي خلاف الشحات والشيبي

يقترب الخلاف الدائر بين حسين الشحات لاعب فريق النادي الاهلي ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز من الانتهاء بعد تواجد مرونه من الطرفين في اجراء الصلح وانهاء الازمة التي حدثت بينهما على خلفيه المشاجرة عقب مواجهة الاهلي وبيراميدز الاخيرة في النسخه السابقة من بطوله الدوري الممتاز والتي توجد الاهلي بلقبها.

واخذت الازمه ابعاد قانونية بعد ان مثلا الطرفين أمام النيابة والاستماع الى اقوالهما في الواقعة بعد ان تقدم الشيبي ببلاغ رسمي الى جهات التحقيق.

واكد الإعلامي احمد شوبير خلال حديثه الإذاعي صباح اليوم على ان الازمة في طريقها الى الانتهاء نهائيا وسيتم قريبا إسدال الستار على القضية والخلاف الدائر بين الثنائي.