محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا؛ للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة للمواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية اليوم؛ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير يمركز ومدينة طنطا.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة، موجها بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق بالمشروع، وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويشتمل على 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، على أن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الأولى من مدخل الطريق السريع وحتى الكوبري الجديد، وجاري توريد السن في القطاع المتبقي بالتوازي مع تغطية الترعة وعمل غرف لري الأراضي الزراعية المجاورة.

كما تابع المحافظ الاعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

واستمرت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق ،حيث يتم أعمال صب الخرسانه لتغطيه الترعة .

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأشار محافظ الغربية أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.