جامعة حلوان تشهد التصفيات التمهيدية لمسابقة العباقرة (صور)

انطلقت اليوم الأحد التصفيات التمهيدية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، وتم تصعيد عدد 16 كلية للمشاركة في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم إجراء قرعة لتحديد مباريات الكليات.

حرص جامعة حلوان على استثمار طاقات الطلاب

وأكد الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وحث رئيس جامعة حلوان الطلاب على المشاركة فى مثل هذه المسابقات وممارسة جميع الأنشطة المختلفة.

وأفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص على زيادة توعية الشباب والعمل على تثقيفهم ورفع وعيهم، وربطهم بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تنوع الأنشطة الطلابية.

وجاءت نتيجة القرعة وترتيب الفرق دورى المجموعات الى اربع فرق كالتالي المجموعة الأولى ( هندسة المطرية، الطب ، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق)، والمجموعة الثانية ( التربية ، الخدمة الاجتماعية، كلية علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم) والمجموعة الثالثة ( هندسة حلوان، علوم، تجارة، الفنون الجميلة) والمجموعة الرابعة ( الآداب، الصيدلة، الحاسبات، التمريض).

ويلتقي غدا الإثنين الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٤ خلال المباراة الأولى (هندسة المطرية والطب) والمباراة الثانية (الفنون التطبيقية والسياحة والفنادق)، والمباراة الثالثة ( هندسة حلوان وعلوم) والمباراة الرابعة (تجارة والفنون الجميلة).

وتستكمل المباريات يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤، حيث يلتقي في المباراة الأولى (تربية والخدمة الاجتماعية)، والمباراة الثانية (علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم)، والمباراة الثالثة (الآداب والصيدلة)، والرابعة ( الحاسبات والتمريض).

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، والدكتورة رحمة فوزي منسق المشروع.



