شبانة : كولر غاضب من لاعبي الأهلي ويستثني هذا الرباعي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر عبر عن غضبه للاعبي الأهلي اثناء المران الأخير.

وأضاف شبانة ان هذا الغضب جاء بسبب المستوى الباهت الذي ظهر عليه اللاعبين أثناء مباراة شباب بلوزداد والأهلي بالجزائر في اطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كما أكد شبانة على أن السويسري استثنى كلا من مصطفى شوبير و محمد عبد المنعم إضافة لياسر ابراهيم إلى جانب مروان عطية من هذا الغضب، قائلا انهم من بذلوا كل الجهد في هذه المباراة.

كانت بعثه الفريق الاحمر قد عادت إلى القاهرة فجر السبت الماضي بعد اقتناص تعادلا ثميناً سلبيا أمام شباب بلوزداد بالجزائر لحساب الجوله الرابعة.

ويخوض الفريق الأحمر المواجهة المقبله أمام بطل غانا محتلا صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط يليه فريق شباب بلوزداد وصيفا بخمس نقاط ويانج افريكانز التنزاني ثالثاً بالرصيد ذاته ، فيما ياتي فريق ميدياما الغاني رابعا واخيرا برصيد اربع نقاط.