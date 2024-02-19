اليوم.. نميرة نجم محامي فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية

تقف اليوم السفيرة د.نميرة نجم المحامي و خبير القانون الدولي للدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني بإسم الحكومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي ضمن فريق الدفاع الذي شكلته الدولة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية طلب الرأي استشاري من المحكمة بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية ، بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب الحكومة الفلسطينية في نهاية عام ٢٠٢٢ قد قررت أن تطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن مسألتين الأولى: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟"

المسألة الثانية: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟

وصوت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وقد أعلنت المحكمة فتح باب المرافعة الشفوية يوم الإثنين ١٩ فبراير ، وأوضحت ان 52 دولة و3 منظمات دولية هي منظمة الإتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي ستشارك في جلسات الاستماع "المرافعات" التي ستستمر لمدة ست ايام .

وتعتبر السفيرة د.نميرة نجم هي السيدة العربية والمسلمة الوحيدة في فريق دفاع الحكومة الفلسطينية المكون من ثمانية محاميين أساسيين يصنفوا انهم كبار محاميين القانوني الدولي في العالم ، ، و قد تم إختيار خمس محاميين من 8 محاميا للترافع الشفوي غدا بإسم دولة فلسطين أمام المحكمة لمدة ٣٠ دقيقة المخصصة لكل منهم علي مدي ساعتين بالإضافة الي إفتتاحية يلقيها وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي وختام للمرافعة يلقيه الوزير السفير د.رياض منصور رئيس بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بنيويورك ، كما يضم فريق دفاع فلسطين كبير محامين جنوب أفريقيا أ.د جون دوجارد الذي قاد فريق دفاع بلادها امام محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا الأخير في قضية إمكان فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية .

والسفير د.نميرة نجم ليست أول مرة تترافع ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية فقد سبق لها ان قادت مرافعة باسم منظمة الإتحاد الأفريقي في طلب الرأي الاستشاري من المحكمة في قضية إستعادة موريشيوس لمجموعة جزر تشاجوس في المحيط الهندي من الاستعمار البريطاني ، حيث كان التواجد القانوني للمنظمة لأول مرة ليس فقط ظاهريا رمزيا للدعم و للمؤازرة السياسية لدولة عضو بالمنظمة ، ولكن كان لها دور اساسيا وجوهريا في الشأن القانوني أيضا ، الأمر الذي دفع جريدة الجارديان البريطانية الشهيرة و العريقة والأكثر إنتشارا دوليا للتعليق علي مرافعة السفيرة نجم أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاي ،وخصتها و قالت ان مرافعتها كان له دورا حاسما ورئيسيا في انتزاع الإنتصار القانوني لموريشيوس في هذه القضية امام محكمة العدل ، بينما كان فريق دفاع محاميين اسرائيل في هذه القضية مشاركا لمؤازرة الاحتلال البريطاني للجزيرة .

وبينما كان يرأس وفد فريق دفاع موريشيوس في هذه القضية أ.د فيليب ساندز المحامي الدولي البريطاني وهو الاستاذ المشرف علي رسالة الدكتوراة للسفيرة د.نميرة نجم في كلية القانون بجامعة لندن ، تقف السفيرة و استاذها أ.د فيليب ساندز للترافع هذه المرة غدا في فريق واحد بإسم دولة فلسطين في طلب الرأي الاستشاري ضد الإحتلال الإسرائيلي أمام أكبر محكمة في العالم .

الجدير بالذكر ان والد السفيرة د.نميرة نجم هو المرحوم المحامي نبيل نجم الذي يعد واحد من أبرز كبار القيادات الناصرية ، وكان أصغر عضو برلماني في ستينات القرن الماضي عن دائرة الزيتون بالقاهرة ، وقد اعتقله الرئيس انور السادات فيما عرف بأحداث ثورة التصحيح عام ٧١ و حكم عليه سياسيا بالسجن المؤبد ضمن مجموعة القيادات والمسئولين الناصريين ،و أفرج عنه بعفو صحي بعد حرب أكتوبر في سنة ١٩٧٥ .



وقد سبق ان صرحت السفيرة في لقاء خاص أذاعه التليفزيون انه نشأت في بيت سياسي حيث كان مألوفا لها ان تري أغلب وزراء العهد الستينات مترددين علي منزل والدها بصفة يومية .

وقد وصل وفد الفلسطيني الي لاهاي منذ يومين لعقد إجتماعات مع فريق الدفاع لتنسيق النهائي للمرافعات أمام المحكمة برئاسة السفير رياض منصور وبحضور وفد وزارة الخارجية السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للعلاقات متعددة الاطراف ، و السفير عمر عوض الله مساعدي وزير خارجية فلسطين ،و السفيرة روان سليمان سفير فلسطين في لاهاي ، والسفير إبراهيم خريشي سفير فلسطين في سويسرا ، و السفير ماجد بامية ، والسفير فدا عبد الهادي نائبي رئيس البعثة الفلسطينية في نيويورك .

وكانت الحكومة الفلسطينية قد تقدمت متمثلة في وزير خارجية فلسطين رياض المالكي بمذكرات الدفاع القانونية المكتوبة الأولي في يوليو الماضي للمحكمة ، اعقبها تقديمها لمذكرة الدفاع الثانية لبلده للمحكمة العدل الدولية في لاهاي في ٢٥ أكتوبر الماضي طبقا لاجراءات المحكمة ،وأكد المالكيً حينذاكً على أهمية المسار القانوني، والمساءلة خاصة في هذه الظروف التي تقوم بها اسرائيل، كسلطة الاحتلال غير الشرعي، بانتهاك كافة قواعد القانون الدولي .



وقد أعلنت مصر أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت مذكرتين للمحكمة تطالبان المحكمة فيها بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.

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