إصابة 11 شخصا في انقلاب ميني باص بالطريق الأوسطي

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، في حادث تعرضوا له صباح اليوم الاثنين، نتيجة انقلاب ميني باص بالطريق الأوسطي بدائرة محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب ميني باص بالطريق الأوسطي تجاه القاهرة، بالقرب من نزلة طريق «بلبيس_ العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.