الإثنين 19 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: أنفقنا أموالًا ضخمة لعمل 15 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم تحويل 15 مليون وحدة سكينة للعمل بالغاز الطبيعي والطهو النظيف، موضحًا أن هذا كلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والأموال، مشددًا على أن هناك نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، كما أنه في حالة وجود فرصة تمويل أكبر سيكون هناك تحول أكبر في هذا الإطار.

كلمة الرئيس السيسي:

 أوضح “السيسي”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أننا كنا نفقد من 9 لـ10 مليارات دولار سنويًا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، إلا أنه خلال 7 سنوات يمكن الحديث أنه تم التغلب على هذه المشكلة ولكن تم إنفاق أموال ضخمة جدًا في تلك المشروعات.

 

 وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لم يُضخ أموال بهذه القيمة طبقًا للتعهدات التي تمت من دول عملاقة وكبرى، وهي المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم، موضحًا أنه لابد من توفير التمويل اللازم للدول ذات الاقتصاديات المتواضعة.

 

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