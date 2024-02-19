أسهل طريقة لعمل صينية دجاج بالفرن

صينية دجاج بالفرن من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها في دقائق، إذا لم يكن لديك وقتًا لإعداد الطعام بعد يوم طويل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

صينية دجاج بالفرن

طريقة عمل صينية دجاج بالفرن

المقادير

- الدجاج : كيلو ونصف (منظف)

- ملح : رشّة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- الليمون : 1 حبة (أسود ومطحون)

- فلفل أسود : رشّة

- معجون الطماطم : 4 ملاعق كبيرة

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 4 حبات (مقطع حلقات)

- البطاطس : 4 حبات (كبيرة الحجم ومقطعة حلقات)

- طماطم : 4 حبات (كبيرة الحجم ومقطعة حلقات)

- الماء : ربع كوب

طريقة التحضير

في وعاء، تبّلي قطع الدجاج بالملح، والبهارات المشكلة، والليمون الأسود، وملعقتين من معجون الطماطم، ثم اتركي الوعاء جانباً حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

ادهني صينية فرن كبيرة الحجم بالسمن، ثم وزعي بها حلقات البصل، ثم ضعي فوقها الدجاج المُتبّل، ورصّي حلقات البطاطس، وحلقات الطماطم فوق الدجاج.

رشّي الملح والفلفل الأسود على الوجه.

اخلطي كمية معجون الطماطم المتبقية في ربع كوب الماء، ثم صبي المزيج على وجه الصينية.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

غلّفي الصينية بورق القصدير، ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي ساعة حتى تمام النضج، ثم قدمي صينية الدجاج ساخنة.