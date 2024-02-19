دوري الجمهورية للشباب .. الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو اللقب

يتصدر فريق شباب النادي الأهلي مواليد عام 2003 ترتيب المرحلة الثانية من منافسات دوري الجمهورية ، بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة، مواصلا أيضا تفوقه على صعيد الأهداف بعد أن سجل 45 هدفًا، مقابل 19 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، وإنبي، وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب، وبتروجت، والزمالك، وبيراميدز، والمصري، والاتحاد، وفاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

كان فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد 2003 بالنادي الأحمر ، قد فاز خارج ملعبه على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

افتتح سمير محمد التسجيل للأهلي في الشوط الأول برأسية بعد متابعة لركلة ركنية نفذها أحمد أشرف، وأضاف سمير بنفسه الهدف الثاني له وللأهلي في الشوط الثاني، بتسديدة قوية بعدما استلم تمريرة متقنة من ميدو نبيل، قبل أن يقلص بيراميدز الفارق بهدف وحيد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الجواد عبد الرحمن - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله - مازن أسامة.

الوسط: أحمد أشرف - أحمد طعيمة - ميدو نبيل - مصطفى أبو الخير.

الهجوم: سمير محمد - عبد الرحمن شريف.