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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير البترول: جهودنا لخفض الانبعاثات ليست وليدة الظروف الراهنة

وزير البترول
وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات ليست وليدة الظروف الراهنة ولكنه نتاج لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016، ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع.

 جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات

وشدد “الملا”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن هذه الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة البترول في 2016 استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، موضحًا أن قطاع البترول يقوم بدوره في تأمين مصادر الطاقة بمصر بمفهومه الشامل.

وأوضح أن قطاع البترول يعمل ايضًا بشكل مستمر في تأمين احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ونوه بأن 60% من الطاقة في مصر يتم توليدها عن طريق الغاز الطبيعي، سواء في الكهرباء، أو الصناعة، أو النقل والمواصلات والصناعات التحويلية، والـ40% من الطاقة يتم توليدها من خلال المنتجات البترولية الأخرى.

كلمة وزير البترول:

وشدد على أنه اعتمدت والتزمت بكل الإجراءات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، والانضمام للتعهد الخاص بتخفيض انبعاث “الميثين” 2022، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة لإطلاق سندات خضراء، مؤكدًا أن التعهدات مع الالتزام بالتنفيذ جزء أصيل، حيث إن مصر رأت ذلك من سنوات وتم التحويل لاستخدام الغاز الطبيعي في الطهو النظيف لأكثر من 62 مليون مواطن.

 

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