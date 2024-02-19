الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أيرلندا: نأمل الحصول على إجماع من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 

قال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن اليوم إننا نأمل في الحصول على إجماع من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية .

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الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على " أبل " بـ500 مليون يورو

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مساعد رئيس الوزراء تستعرض مع مسئولى وفد الاتحاد الأوروبي فرص التعاون المُمكنة بالهيدروجين الأخضر

وفي سياق متصل آدانت الخارجية الصينية، استهداف المدنيين في قطاع غزة وجددت مطالبة إسرائيل بوقف الحرب.   

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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