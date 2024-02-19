أيرلندا: نأمل الحصول على إجماع من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن اليوم إننا نأمل في الحصول على إجماع من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية .

وفي سياق متصل آدانت الخارجية الصينية، استهداف المدنيين في قطاع غزة وجددت مطالبة إسرائيل بوقف الحرب.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.