تدشين برنامج  فحص طلاب المدارس المجتمعية فى الفيوم

شهدت الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة تدشين برنامج فحص طلاب المدارس المجتمعية بالفيوم , ورافقها خلال حفل التدشين الدكتورجمال الكاشف -مدير عام ادارة السن المدرسى بوزارة الصحة و الدكتورة رشا على والدكتور يحيى فخر الدين -مدير ادارة السن المدرسى بالفيوم والدكتورة نيفين صموئيل من برنامج الغذاء العالمى و الدكتورسيف ابراهيم من المعهد القومى للتغذية وذلك تحت رعاي الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

البرنامج يستهدف فحص20 الف طالب فى 608 مدرسة مجتمعية داخل محافظة الفيوم فحص شامل للطول والوزن و كتلة الجسم بالاضافة الى تقديم ندوات توعية لأولياء الامور على التغذية السليمة والنظافة الشخصية .

وقد بدأ البرنامج يوم السبت بمدرسة -محمود اغا الجندي -التابعة لقرية العشيرى -مركز الفيوم وتم فحص 39 طالب بها , ثم مدرسة ابو عش -ادارة مركز -الفيوم ايضا وتم فحص 32 طالب , وفى اليوم الثانى تمت زيارة مدرسة السكة الحديد بقرية بيهمو التابعة لادارة سنورس وتم فحص 45 طالب .ومدرسة السلام (مصر الخير) بالجعافرة حيث تم فحص 33 طالب

وعلى مدار يومين قام الفريق بزيارة ٤ مدارس تم خلالهما فحص ١٤٠ طالب ,واكد الدكتور يحيى فخر الدين -مدير ادارة السن المدرسى بمديرية الصحة بالفيوم بان الفحص مستمر علي مدار الترم الثاني . ومن الجدير بالذكر ان المدارس المجتمعية تستهدف الطلاب المتسربين من التعليم وتنشا معظمها الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن وتشرف عليها مديرية التربية والتعليم.

فحص طلاب الاثار..

من جهه اخرى وفى نفس السياق استضافت كلية الاثار بجامعة الفيوم اليوم الأحد الفريق الطبي لمبادرة المسح الشامل لطلاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور نجلاء الشربيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للكشف عن مرض السمنة بالتعاون مع قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، واشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور محمد كمال عميد كلية الاثار وبرئاسة الدكتور محمد معتمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتورة مروة عويس مدير وحدة الأزمات والكوارث .

تم عمل استبيان للطلاب عن العادات الغذائية وتقديم التثقيف الصحي الخاص بالسلوكيات الغذائية الصحية وقياس الوزن والطول وحساب معدل كتلة الجسم وتوجية الطلاب الذين يعانون من مرض السمنة المفرطة إلى عيادة التغذية العلاجية بالمستشفيات الجامعية.

4

5

56

332

444

555

652

677

5677