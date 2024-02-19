الإثنين 19 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين ترفع الحظر المفروض على استيراد اللحوم من إسبانيا

الصين
الصين

 

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، رفع الحظر المفروض على استيراد لحوم الأبقار والماعز والضأن من إسبانيا.

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الصين وأمريكا تبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون

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الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يسجل أسوأ أداء منذ 30 عاما

جاء ذلك  حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية اليوم الاثنين خلال اجتماع وانج يى مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألباريس في إسبانيا لبحث سبل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتعد زيارة وانج يى لإسبانيا الأولى منذ نحو 6 سنوات، فيما من المقرر أن يجتمع وانج يى في وقت لاحق اليوم برئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليب السادس.

 

الصين وأمريكا تبحثان سبل دفع التعاون الثنائي في مجالي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون

بحث عضو مجلس الدولة وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ ، مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، سبل تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع سان فرانسيسكو بين رئيسي الدولتين، ودفع التعاون الثنائي في مجالي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون،.

وأشار وزير الأمن الصيني خلال اللقاء ،وفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا" ،إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن وضعا، خلال لقائهما التاريخي في سان فرانسيسكو، "رؤية سان فرانسيسكو" الموجهة نحو المستقبل.

وأعرب عن أمله في أن يلتزم الجانبان بالتوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، ويتمسكا بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، ويحترما المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، ويزيلا العقبات أمام التعاون الثنائي في مجالي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون وكذا أمام التبادلات الشعبية.

واتفق الجانبان على المساهمة في التنمية المطردة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة ، والحفاظ على الحوار والتعاون في مجالي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، وإيلاء أهمية لشواغل بعضهما البعض، وحل القضايا بشكل صحيح على أساس الاحترام المتبادل وإدارة الخلافات والتعاون متبادل المنفعة.

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